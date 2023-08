Nonostante l'abbraccio di Andrea Sottil che lo ha riaccolto nel suo gruppo, Lazar Samardzic non sembra destinato a rimanere a Udine. Secondo Sky Sport, infatti, si fa sempre più forte il pressing della Lazio: il club biancoceleste vuole andare avanti nella trattativa anche senza l'inserimento di Toma Basic, che inizialmente era stato proposto ai friulani ma che non vuole lasciare la Capitale. La Lazio vuole il giocatore in prestito con obbligo di riscatto: ora la palla passa all'Udinese, i cui dirigenti devono capire il da farsi.