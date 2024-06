Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Svizzera-Italia, il ct Yakin ha parlato anche di Ndoye e ha risposto alla domanda di un collega sulla possibilità di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter.

"La sua evoluzione è bellissima, la posso vedere giorno dopo giorno - le sue parole -. Dall'Under 21 è cresciuto tantissimo, la decisione di andare a Bologna è stata ottima e sono andato anche a trovarlo. E' giovane, mi fa molto piacere averlo in squadra con la sua imprevedibilità, con la sua testa sgombra e questa rete contro la Germania lo ha aiutato a sbloccarsi mentalmente. Se è pronto per l'Inter? Se sia pronto a un eventuale trasferimento in una big non devo dirlo io: lo deciderà lui, non sono io la persona giusta per rispondere a questa domanda".