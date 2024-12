Il futuro di Jonathan David potrebbe essere (a sorpresa) ancora al Lille. L'attaccante è in scadenza di contratto con il club francese nel 2025 ed è stato accostato a tanti club, Inter compresa, anche se l'ipotesi del rinnovo di contratto e della permanenza in Lugue 1 non è da escludere. La conferma arriva dallo stesso canadese, intervistato da La Voix du Nord anche per parlare di futuro: "Come ha detto in più occasioni il presidente Letang, ci sono delle discussioni in corso. Stiamo parlando e nessuna decisione è stata ancora presa. Non chiudo alcun tipo di porta, è una situazione da 50 e 50", le parole di David, che nelle ultime settimane si è allontanato dai radar dell'Inter sia per i costi dell'operazione sia per la sua esigenza di essere un titolare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!