Continua il casting del Bayern Monaco per quanto riguarda l'erede di Pavard, destinato all'Inter e in attesa dell'ultimo ok per trasferirsi a Milano.

Secondo TZ, portale tedesco vicino ai bavaresi, in casa Bayern non c'è stata identità di vedute su come colmare il vuoto lasciato dal francese: Stanisic, da poco ceduto in prestito al Bayer Leverkusen, per alcuni sarebbe potuto essere trattenuto proprio per essere un'opzione per Tuchel nel ruolo di laterale destro di difesa. Ma alla fine, come sappiamo, il croato si è accasato alle Aspirine e il Bayern è ancora a caccia di un nuovo difensore.