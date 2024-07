Il Tottenham è al lavoro per completare gli ultimi dettagli che porteranno Emerson Royal al Milan. Per rimpiazzare il brasiliano, però, gli Spurs avrebbero acceso i radar anche su un obiettivo dell'Inter per l'eventuale dopo Dumfries: Michael Kayode. Questo quanto risulta a TMW che aggiunge comunque che, almeno al momento, il laterale classe 2004 della Fiorentina rappresenta solo un'idea.