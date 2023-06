Il lungo corteggiamento per Marcus Thuram sta per culminare con la stretta di mano finale che porterà al connubio tra l'Inter e l'attaccante francese che firmerà con i nerazzurri un contratto quinquennale a 6 milioni a stagione. Un milione di differenza rispetto a quanto offerto dai cugini del Milan che - come spiega Sportmediaset - si erano spinti fino a 5 milioni, evidentemente insufficienti a convincere il giocatore. Nel frattempo i rossoneri tentano di rendere lo sgarbo agli ultimi rivali incontrati in Champions, tentando il sorpasso nella corsa a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, puntato a lungo da Marotta e Ausilio, è diventato l'oggetto di un'asta agguerrita tra le due milanesi, corsa nella quale sembra essere in posizione leggermente di vantaggio il Milan: il Sassuolo non può attendere le mosse dei nerazzurri, in attesa di completare una cessione, possibilmente quella di Brozovic, prima di procedere con gli acquisti e dal canto loro i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Colombo. Proprio su Brozovic, SM aggiunge una chicca dell'ultim'ora: il Barcellona sembra non aver mollato il croato e al contrario rafforza il suo interesse, minando di fatto la trattativa tra i nerazzurri e gli arabi dell'Al-Nassr, che non ancora comunque affondato il colpo.

Capitolo Lukaku: se l'Inter non ha ancora fatto la mossa decisiva per trattenere il belga, mossa che dal canto del Chelsea vorrebbe dire alzare la posta messa sul piatto, il Milan ci prova, trovando però una causa ostativa insormontabile. Big Rom non vuole vestire la maglia rossonera e al contrario è sempre pià convinto di voler restare sulla sponda nerazzurra, ma i Blues non intendono abbassare le pretese e restano rigidi sulla loro posizione.