Su Emil Audero, adesso, c'è anche la Lazio. Il portiere della Sampdoria, accostato anche all'Inter come possibile vice-Sommer, è diventato nelle ultime ore un obiettivo dei biancocelesti visto il recente accordo raggiunto per la cessione di Luís Maximiano all'Almería (manca solo l'ultimo ok di Lotito, ma il portiere ha già salutato la squadra). A riferirlo è la redazione di Sky Sport.