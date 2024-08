Il Genoa va a caccia di un rinforzo in attacco che potrebbe sbloccare l’addio di Albert Gudmundsson. Come riportato da Sky Sport, il club rossoblu ha messo nel mirino Anton Matkovic, attaccante croato dell'Osijek. Gio amore classe 2006, Matkovic ha realizzato lo scorso anno 5 gol in 18 partite.

Un suo arrivo sbloccherebbe l’addio di Gudmundsson su cui sono attente Inter e Fiorentina.