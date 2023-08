Dopo la trattativa saltata con l'Udinese, l'Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione per Fabbian. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna si è inserito nella corsa per il centrocampista nerazzurro, seguito sul mercato anche dal Frosinone. Il club neopromosso in A punta al prestito secco come confermato nel blitz di questo pomeriggio nella sede dell'Inter. Il club rossoblù invece offre all'Inter un acquisto a titolo definitivo con la recompra a 12 milioni di euro tra due anni, le stesse condizioni pattuite con l'Udinese nell'affare Samardzic.