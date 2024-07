Tentativo complicato del Bari per Sebastiano Esposito, secondo quanto riferito da Sky Sport. Il centravanti classe 2002 è ambito anche dall'Empoli e potrebbe finire in prestito proprio in Serie A, dopo la stagione alla Sampdoria. I blucerchiati chiudono per l'arrivo in prestito del centrocampista Ebenezer Akinsanmiro.