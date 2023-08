Ulteriori aggiornamenti relativi alla pista che porta a Benjamin Pavard. Secondo Sportitalia è aperta più che mai, non c'è nessuna alternativa allo stato attuale. Ci sono diversi elementi in ballo: il Bayern cerca un sostituto, ma il francese vuole l'Inter con cui ha già un accordo. C'è fiducia per la buona riuscita della trattativa. "Più fiducia che speranza", secondo l'emittente.