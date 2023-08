Secondo DAZN la partita per Benjamin Pavard all'Inter non è ancora chiusa. Questo perché l'allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, non ha ancora dato il via libera alla sua partenza in assenza di un sostituto e sta cercando di convincere il francese a rimanere. Pavard però ha deciso e il club tedesco ha trovato un accordo con i nerazzurri per il trasferimento del giocatore. A ogni modo, la dirigenza di Viale della Liberazione, che ha fretta di completare l'operazione, rimane vigile in caso di clamorose sorprese.

