Il regalo migliore che il Colo Colo dovrebbe farsi dopo la qualificazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores risponde al nome di Alexis Sanchez. A sponsorizzare l'idea di mercato è Carlos Gustavo De Luca, ex attaccante argentino con un passato proprio nel Cacique: "Sarebbe un'ottima mossa, è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Dovremmo pagare il prestito, non il cartellino per il trasferimento a titolo definitivo - le sue parola a Bolavip -. Solo con la qualificazione si incassano cinque milioni di dollari, cifra con la quale si può facilmente ingaggiare il cileno per un anno per fargli giocare la Coppa".