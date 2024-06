Urbaino Cairo, presidente del Torino, dal palco della Footballweek ha parlato anche del futuro di Buongiorno, difensore granata e della Nazionale azzurra accostato sul mercato all'Inter.

"Non ha un prezzo perché non è sul mercato, siamo felici che sia con noi. Gli facciamo un grande augurio per l’Europeo e poi vedremo”, le sue parole.