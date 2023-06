In attesa degli sviluppi conclusivi della trattativa, in agenda dopo la chiusura degli Europei Under 21, c'è una squadra già sicura di guadagnare dal trasferimento di Yann Bisseck dall'Aarhus all'Inter: si tratta del Colonia, che, come riferisce Sport Bild, per il giocatore cresciuto nel proprio vivaio incasserà il 15% della somma prevista per la cessione. Considerando che l'affare si chiuderà per sette milioni, si parla di una somma di poco superiore al milione di euro.