"So cosa devo fare, sono bravo con la palla. La cosa migliore di me è quella e devo aiutare la squadra". Lo dice Oier Zarraga, centrocampista dell'Udinese intercettato da Sky Sport prima della sfida contro l'Onter: "Se si può fare un'altra vittoria contro una grande? Certo, abbiamo dimostrato che contro le squadre importanti siamo forti. Oggi è importante per noi".