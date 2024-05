Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli facendo il punto sulla stagione decisamente deludente condotta fin qui dagli azzurri: “Il Napoli ha sperperato un patrimonio che aveva in casa. Una squadra che nella stagione migliore ha fatto un qualcosa di straordinario non si può vedere così trasformata.

Oggi il Napoli è a 39 punti dall’Inter, l’anno scorso ha vinto lo scudetto con 18 punti di vantaggio sui nerazzurri che erano arrivati in finale di Champions. Le scelte che fai poi le paghi. Spalletti non ha avuto la forza e la voglia di continuare. Il Napoli poteva ripetersi anche quest’anno, ma perdere persone di valore all’interno del gruppo squadra ed in società è pesato tantissimo”.