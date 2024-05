"Se Milano non riesce a fare uno stadio nuovo, siamo messi davvero male". A dirlo è Giorgio Chiellini, che da Los Angeles parla da italiano quasi rassegnato, commentando i mille ostacoli trovati sulla strada da Inter e Milan dal 2017 a oggi per dotarsi di una nuova casa. "Milano è il motore dell'Italia, che si affaccia all'Europa e al mondo - le sue parole rilasciate durante il podcast 'The BSMT' di Gianluca Gazzoli -. A Torino, la politica locale ha dato disponibilità per la costruzione dello Stadium. San Siro? Qui in America li buttano giù e li rifanno in un attimo. Il problema è che non c'è la possibilità di migliorarlo, costerebbe troppo, per quel motivo è stata intrapresa un'altra strada. Mi pare incredibile che a Milano e Firenze non si riesca a costruire uno stadio. Per non parlare di Roma, già ai tempi di Totti se ne parlava. Di questo passo, non ci gioca neanche il figlio nel nuovo stadio".

