La gara dell'Inter Primavera, che domani ospiterà il Verona a Milano per provare a conquistare l'accesso matematico alle semifinali scudetto, apre il programma del week-end del Settore Giovanile nerazzurro. Eccolo nel dettaglio:

UNDER 19 Sabato 4 maggio, ore 13:00 - Campionato, 31ª giornata: INTER vs Hellas Verona - Konami Youth Development Centre, Milano;

UNDER 18 Domenica 5 maggio, ore 15:00 - Campionato, 30ª giornata: INTER vs Fiorentina - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 16 Domenica 5 maggio, ore 12:00 - Amichevole, INTER vs Cremonese - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 Sabato 4 maggio, ore 15:30 - Amichevole, Reggiana vs INTER