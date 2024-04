Dopo il triplice fischio del Bluenergy Stadium, Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per un'analisi a caldo del match perso all'ultimo contro l'Inter. Si parte dagli infortuni di Lovric e Thauvin: "Abbiamo una rosa fitta, giocheranno altri. Dispiace, ma bravissimi i ragazzi: abbiamo avuto grande spirito di sacrificio contro un'Inter molto propositiva. Abbiamo concesso tanto possesso ma poche occasioni, peccato. Siamo stati poco fortunati, domani si riparte pensando alla Roma".

Come sta vivendo questa situazione?

"Credo nei ragazzi, vedere come lavorano mi dà fiducia. Questo è uno scivolone, ma siamo abituati a ripartire dopo ferite ben più profonde".

La vostra salvezza si giocherà negli scontri diretti e fuori casa, servirà qualcosa di straordinario.

"Corretto. Per ottenere gli obiettivi servono cose straordinarie, ma i ragazzi sono straordinari e faranno qualcosa di straordinario".

Vedere un avversario così forte che esulta in una maniera così vi può dare autostima? Lo trasferirai ai ragazzi?

"Non credo che avrò bisogno di trasferire nulla, hanno vissuto tutto in diretta. Sapevamo che l'Inter ci avrebbe rispettato, loro hanno tanti obiettivi come arrivare al derby per vincere lo scudetto, fare il record di punti, Lautaro capocannoniere... tutto partiva da stasera. Poi abbiamo avuto un po' di ingenuità, mi riferisco soprattutto al gol dell'1-1, ma alleno un gruppo con valori".

Oggi uscite esaltati sul piano morale, ma c'è preoccupazione per gli infortuni.

"L'analisi è corretta. C'è da fare una maratona ed è un gioco di nervi. Per gli infortuni, Lovric è tornato un po' stanco dalla nazionale mentre Thauvin gioca con continuità, ma tutta questa intensità incide anche a livello nervoso. Sono due assenze importanti, ma sono certo che chi li sostituirà farà un grandissimo lavoro. Lovric dalla dinamica e dalle sensazioni non credo sia a breve termine, per Florian speriamo in un paio di settimane. Poi non faccio il dottore (ride, ndr)".