"Sappiamo che è un periodo difficile per noi, ma non è finita. Abbiamo l'obbligo di lottare, siamo consapevoli che possiamo uscirne, non c'è tempo da perdere. Conosciamo la forza dell'Inter, ci aspetta una battaglia. Siamo pronti". Così l'ex della partita Andrea Pinamonti a Sky, anticipando i temi di Sassuolo-Inter, a pochi minuti dal kick-off.

E' stata una stagione difficile anche per te che sei capocannoniere del Sassuolo?

"Sì, perché è una stagione complicata per tutti. Abbiamo dato tanto, senza mai tirarci indeitro. Sono mancate alcune cose, non sappiamo neanche bene cosa di preciso. Ma siamo ancora dentro, ci proveremo fino alla fine".