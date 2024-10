Era il 31 ottobre 2015 quando il diciottenne Lautaro Martinez, proveniente dall'Under 19 e seduto straordinariamente sulla panchina della prima squadra, riceveva, dopo un memorabile riscaldamento, un testimone pesantissimo già al Racing e che qualche anno più tardi avrebbe assunto un significato ben più ampio, di sicuro Internazionale. Dal campo verde del Cilindro di Avellaneda appunto usciva Diego Alberto Milito nel giorno della sua ultima partita giocata da professionista e proprio quel Principe, leggenda nella zona sud-orientale della area metropolitana bonaerense e ancor di più nella lontana Milano, cedeva il passo, prima del veloce abbraccio al momento dello switch, ad un promettente attaccante dallo sguardo cattivo e le gambe possenti.

Il Toro dà il cambio al Principe: il presente che vive il commosso addio ad un affettuoso passato che propizia il futuro. E così è stato nella notte di quel lontano 31 ottobre 2015 ad Avellaneda, qualche ora dopo che l'Inter di Roberto Mancini, oltreoceano, vinceva in casa contro la Roma grazie ad un gol di Medel. Da quella lontana notte al Cilindro, durante la quale Lautaro si disinteressava totalmente a quella lontana e leggendaria squadra italiana di cui conosceva probabilmente poco o niente, sono trascorsi ben 9 anni e di quel ragazzino sono rimasti umiltà, grinta, fame, fiuto del gol, spirito di sacrificio e tanto, tantissimo attaccamento. Doti non da poco che negli anni si sono evolute, insieme a tutte le qualità che quel promettente diciottenne di Bahia Blanca stava per la prima volta presentando al grande pubblico, due anni e mezzo prima di quello che fu un trasferimento storico quanto quel 31 ottobre 2015, quando Lautaro Martinez, all'ottantesimo ereditava il testimone di una colonna della storia del Racing Club e dell'Inter esordendo nel calcio professionistico. L'inizio di una carriera che nove anni dopo conta due Scudetti, due Coppe Italia, Tre Supercoppe, due Coppe America e una Coppa del Mondo.

