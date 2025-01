Pugno duro della FIGC nei confronti di Valentina Giacinti, attaccante della Roma Femminile espulsa nel corso del secondo tempo di Roma-Inter per un fallo di reazione dopo aver subito un colpo dal difensore nerazzurro Marija Milinkovic. Il Giudice Sportivo ha squalificato l'esperta giocatrice per ben tre giornate "per aver colpito con un calcio la gamba di una calciatrice avversaria, volontariamente e a gioco fermo, non in un'azione di gioco con un eccesso agonistico, con condotta avulsa da qualunque azione di gioco configurando una condotta violenta".