Nel Verona che oggi al Bentegodi sfiderà l'Inter mancherà Duda, colonna del centrocampo costretto a restare almeno tre settimane ai box per infortunio: a centrocampo spazio a Serdar con Belahyane. A guidare l'attacco ci sarà Tengstedt, mentre in difesa potrebbe tornare in campo dall'inizio Dawidowicz, recuperato dopo un mese di stop. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.