"Politano favorito su Lozano, ballottaggio in difesa con Juan Jesus leggermente avanti al rientrante Rrahmani. Tornerà Kvaratskhelia dal primo minuto". Questo quello che prevede la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il Napoli in vista del match con l'Inter di mercoledì.

PROBABILE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.