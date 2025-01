"Questa sera contro l'Empoli, l'Inter si troverà di fronte a una sorta di bivio lungo undici giorni: quelli che vedranno i nerazzurri scendere in campo per quattro volte con l’obbligo di raccogliere 12 punti". Apre così Tuttosport l'edizione odierna, dove fa l'analisi del momento della squadra di Simone Inzaghi impegnata a partire - appunto - dalla sfida di questa sera al Meazza contro l'Empoli per un tour de force che la terrà impegnata per le prossime due settimane che potrebbero determinare l'intero percorso stagionale. La squadra di Inzaghi in campionato non può permettersi rallentamenti per rimanere agganciata a Napoli e Atalanta ed evitare di farsi risucchiare dalle squadre che inseguono il terzetto di testa; e in Europa, dopo il ko di Leverkusen, saranno necessarie due vittorie per essere per gli ottavi di finale evitando il playoff.

Per la qualificazione agli ottavi potrebbero bastare 4 punti, ma per farlo evitando di dipendere dagli altri, servirebbero due successi che renderebbero inutile qualunque altro calcolo. "La condizione fisica - e forse mentale - dei nerazzurri, però non è ottimale" mette in guardia il quotidiano torinese che sottolinea il nervosismo di Inzaghi durante la gara di mercoledì contro il Bologna, e proprio al tecnico piacentino ricorda la necessità di non sbagliare le rotazioni in questo mese di fuoco tra Milan, Fiorentina, Juventus, Genoa, Lazio nei quarti di Coppa Italia e Napoli. E Fiorentina, qualora l'Inter si qualifichi agli ottavi di Champions, permettendo l'inserimento in calendario del recupero della gara con la Fiorentina. Ecco perché oggi una ripartenza sprint potrebbe essere non solo importante, ma fondamentale.