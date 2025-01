Pesante tegola per il Lecce, costretto a rinunciare a Filip Marchwinski per il resto della stagione. Il calciatore si è sottoposto si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico 'Quarta Colosso' dopo l'infortunio rimediato nella rifinitura di ieri: gli esami hanno evidenziato la "rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro - informa il club salentino in una nota ufficiale -. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni". Certa, dunque, la sua assenza per la partita del Via del Mare contro l'Inter del 26 gennaio.