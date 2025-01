La partita di questa sera contro l'Empoli coincide anche con una tripla occasione che Taremi, Zielinski e Asllani sono chiamati a sfruttare. Lo sottolinea oggi tra le sue pagine il Corriere dello Sport, confermando che ieri nella rifinitura ad Appiano tutti e tre sono stati provati nella formazione titolare dopo le prestazioni non convincenti contro il Bologna. Inzaghi di aspetta una svolta ed è pronto a rilanciari come titolari, con l'iraniano favorito su Thuram per affiancare Lautaro. In difesa invece Carlos Augusto è favorito per dare un po’ di riposo a Bastoni.

Capitolo infermeria: sono ancora out gli infortunati Di Gennaro, Bisseck, Calhanoglu e Correa ma anche Frattesi è in bilico dopo aver lavorato a parte ieri ad Appiano. "Il centrocampista però è rimasto in ritiro alla Pinetina e soltanto oggi Inzaghi deciderà se portarlo in panchina o meno", ribadisce il giornale romano.

