Davide Frattesi alla Roma, nonostante i silenzi delle ultime ore, resta una pista di mercato più che concreta. Ma per diventare realtà - come spiega il Corriere dello Sport - servono alcuni incastri.

Il primo riguarda la valutazione del cartellino. L'Inter continua a chiedere 40 milioni liquidi e, a queste cifre, i giallorossi non arriveranno mai. Anche perché un altro incastro riguarda le cessioni proprio della Roma: già partito Le Fée, le valutazioni riguardano Pellegrini e, soprattutto, Cristante. Ma entrambi, oggi, sono infortunati (il capitano si è fermato ieri durante la partita con il Genoa ed è da valutare).

Terzo incastro: il tempo. Fino al 29 gennaio, data dell’ultima partita del maxigirone di Champions, Inzaghi non vuole lasciar andare nessuno perché non potrebbe sostituirlo in Europa fino al via della seconda fase. Basterà la volontà di Frattesi a forzare la trattativa?