Nella prossima stagione l'Inter potrebbe cambiare il look in mediana, dove Barella rappresenta l'unica certezza. Tuttosport non ha dubbi: Frattesi dirà addio a gennaio o in estate, quando il club farà delle valutazioni anche su Asllani. Ma attenzione anche a Calhanoglu, finito nel mirino del Bayern la scorsa estate: il turco compirà 31 anni l'8 febbraio e quest'anno ha avuto tanti problemi fisici, motivi che - secondo TS - spingerebbero l'Inter a valutare una proposta "indecente" per il suo regista.

Tradotto, le cessioni a centrocampo potrebbero essere almeno due. E ovviamente in quel caso si agirà in entrata. Oltre al baby Tomas Perez in arrivo dal Newell's Old Boys (si tratta sui 4 milioni più 3 di bonus), i nerazzurri hanno annotato tre nomi sulla lista degli obiettivi: il cima alle preferenze c'è Samuele Ricci del Torino (accostato anche al Milan e valutato circa 35-40 milioni), ma attenzione anche a Petar Sucic della Dinamo Zagabria (l'Inter vorrebbe bloccarlo subito in vista dell'estate, affare da 10-15 milioni). "Il grande sogno, però, è Nico Paz del Como (ancora in orbita Real Madrid): lo spagnolo è un trequartista di qualità, ma a Milano sono convinti di poterlo trasformare in un Luis Alberto 2.0, perfetto erede di Mkhitaryan nel ruolo di mezzala", chiosa TS.

