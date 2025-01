Archiviato il 2-2 con il Bologna, l'Inter continua la sua corsa ripartendo dall'Empoli, ospite a San Siro per la 21esima sfida di Serie A EniLive. Per la gara di domani contro la squadra di Roberto D'Aversa, secondo SportMediaset dovrebbe essere Carlos Augusto il candidato numero uno a completare la linea di difesa a tre con De Vrij e il rientrante Pavard, con Bastoni che dovrebbe partire dalla panchina per rifiatare in vista dello Sparta Praga. Incendio d'emergenza a centrocampo in fase di spegnimento con Henrikh Mkhitaryan recuperato dopo la lieve elongazione alla coscia sinistra.

Da capire se verrà schierato subito dal primo minuto o subentrerà dalla panchina. Decisione dalla quale potrà dipendere anche la composizione del resto del centrocampo: se l'armeno sarà titolare, toccherà a Zielinski prendere il posto di Calhanoglu in cabina di regia. Se Mkhitaryan dovesse partire dalla panchina, sarà Asllani a sostituire l’infortunato centrocampista turco, con il polacco che slitterebbe sulla mezzali al posto dell’armeno. Nessun dubbio sulla titolarità della ThuLa.

