Giroud recuperato, Kalulu invece non ce la fa. E allora Pioli si deve affidare a Kjaer, considerando la squalifica di Tomori. Per il resto, a parte il lungodegente Bennacer, il tecnico rossonero potrà contare su tutta la rosa per il derby di domani con l'Inter. In campo il solito 4-3-3, con Pulisic e Leao a completare il tridente offensivo con l'ariete francese.

PROBABILE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.