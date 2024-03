Comincerà domani, alle ore 15, la settimana di preparazione dell'Empoli verso la gara di campionato contro l'Inter, in programma nel giorno di Pasquetta. Gli azzurri di Davide Nicola, proseguiranno con cinque allenamenti di fila da mercoledì a domenica, sempre al mattino, con inizio delle sedute previsto per le ore 11.00, prima della partenza per Milano, dove lunedì 1° aprile andrà in scena la sfida con la capolista a San Siro.