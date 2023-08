Possibile modifica tattica per il Cagliari in vista del match di domani contro l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Ranieri starebbe pensando di schierare i suoi con una sorta di 3-4-3, optando per un tridente col falso nueve: Nandez e Luvumbu ai fianchi di Oristanio, quindi con Pavoletti inizialmente in panchina. Out Rog, Mancuso e Lapadula.

PROBABILE CAGLIARI (3-4-3): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Oristanio, Luvumbu.