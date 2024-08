Dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta, Luca Gotti, tecnico del Lecce, parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter a San Siro. Un match che l'ex tecnico dell'Udinese dipinge così: "L’Inter è ciò che ci riserva il calendario. Il Lecce in questi giorni ha cercato di lavorare sugli errori commessi nella scorsa partita, di limitarli e di lavorare sulle qualità che ci sono all’interno del gruppo e che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri. La gara di domani sera contro l’Inter alla seconda di campionato è una sfida complicata, e sappiamo che l’atteggiamento a San Siro è diverso da altre partite. L'Inter lo scorso anno ha fatto 94 punti e ha perso solo due partite. Sappiamo che è una partita di un certo tipo. Sappiamo che tipo di atteggiamento servirà. Però nel contempo devo riuscire ad usare tutto per cercare di migliorare la squadra: siamo ancora alla seconda giornata, ed il campionato è una maratona. Sarà necessario mettere dentro tutto".