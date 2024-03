Il gol che ha regalato un pari prezioso al Napoli in casa dell'Inter ma non solo. Ieri Juan Jesus è stato assoluto protagonista a San Siro, suo ex stadio, risultando decisivo per l'1-1 finale, ma soprattutto distinguendosi per aver denunciato la frase razzista gravissima (neg** di merda) pronunciata da Francesco Acerbi ai suoi danni. "Ho difeso la mia squadra e i miei diritti nel modo che ho ritenuto più giusto. Felice per il gol e per la reazione della squadra", ha scritto il difensore brasiliano su Instagram dopo l'1-1 del Meazza.