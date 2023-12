“Natale libero e poi penseremo all’Inter, la squadra più forte di questo campionato. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi per chiudere il 2023”. Così Alberto Gilardino festeggia la vittoria arrivata in rimonta in casa del Sassuolo che ha garantito tre punti importanti alla formazione rossoblu, avversaria il 29 dicembre dei nerazzurri.