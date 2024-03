Alla vigilia dell'impegno contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina femminile Sebastian De La Fuente parla ai canali ufficiali viola per presentare la sfida con le nerazzurre. Con un primo, inevitabile pensiero alla figura di Joe Barone: "I ricordi che mi legano a lui sono tanti, citarne solo uno in questo momento sarebbe banale. La sua vicinanza alla prima squadra femminile e in generale a tutto il settore è il ricordo più importante. Ci ha dato l’opportunità di giocare e allenarsi in un centro sportivo meraviglioso, con un padiglione tutto dedicato al femminile. Mi ricordo che dopo ogni partita veniva subito negli spogliatoi per scambiare due parole. In questo poco tempo ho conosciuto una persona sempre presente, sempre vicino a noi. Trovare nel calcio persone del genere è sempre difficile".

Questo il pensiero sulle avversarie: "La partita contro l’Inter sarà come tutte quelle di questa Poule Scudetto, difficile e decisa dagli episodi. Dobbiamo cercare di portare in campo il ricordo di Barone. La presenza di Commisso e sua moglie sarà un motivo in più per fare bene. Questa società è sempre stata vicina al calcio femminile. Anche quando il presidente si trova negli Stati Uniti so che guarda le nostre partite e mi manda subito un messaggio al termine della gara”.