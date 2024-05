In onda su Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha analizzato la situazione che porterà il Milan a separarsi da Pioli: "Al Milan si è verificata una situazione strana, fino ai primi di aprile sarebbe stato confermato Pioli, poi le partite in Europa League con la Roma e il derby perso contro l'Inter sono stati i motivi di un divorzio inevitabile. Per il prossimo allenatore credo che la scelta di Fonseca sia una buona mossa".