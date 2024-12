A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como, Gabriel Strefezza inquadra così a DAZN l'imminente match di San Siro: "Giocare a San Siro contro l'Inter è bellissimo, oggi daremo tutto per portare punti a casa, come abbiamo fatto contro la Roma - dice il fantasista -. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, ci sono mancati un po’ di punti ma li abbiamo ritrovati con la Roma. Siamo in fiducia, faremo di tutto per tornare a casa con altri punti".