Dopo una vita tutta a tinte rossonere, Davide Calabria saluta il Milan. L'ormai ex capitano rossonero, proprio alla vigilia del derby contro l'Inter, ha salutato Milanello, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto: ad attenderlo c'è il Bologna di Vincenzo Italiano, che acquisterà il giocatore per 2 milioni di euro. I cronisti presenti fuori dai cancelli del centro sportivo di Carnago hanno colto tutta l'emozione di Calabria al momento dell'uscita: "Non fatemi domande, per favore. È difficile, quindi… Mi mancherà tutto, ma sono contento di quello che ho vissuto qui".

L'ex capitano ha chiuso la sua avventura sollevando la Supercoppa italiana vinta a Riyadh nel derby con la Juventus: "Assolutamente sì, ogni ricordo me lo porterò dentro per sempre. Sono grato per quello che ho passato al Milan e lo amerò per sempre. Sono stati giorni difficili, un po' come quando ti lasci con una moglie. Però inizia un nuovo capitolo e auguro davvero il meglio a tutti".