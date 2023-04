Il quotidiano portoghese Correio da Manha lancia l'allerta: circa mille sostenitori del Benfica ritenuti pericolosi sono pronti a volare da Lisbona alla volta di Milano per assistere alla gara di ritorno dei quarti di finale contro l'Inter senza l'abituale accompagnamento degli agenti di pubblica sicurezza, che non effettueranno la trasferta italiana a causa dei tagli al budget operati dalla polizia locale. Sono 5mila i biglietti venduti ai tifosi delle Aguias, un esodo di massa verso San Siro per spingere Joao Mario e compagni verso la rimonta.