Archiviata la stangata rimediata ieri dall'Inter, il Bayern Monaco tornerà nelle prossime ore ad allenarsi per iniziare la preparazione del Klassiker contro il Borussia Dortmund, test impegnativo in campionato prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League a San Siro. Nel frattempo, per Vincent Kompany c'è una buona notizia, rappresentata dal ritorno sul campo di Dayot Upamecano. Lo riporta il sito ufficiale del club.

Il difensore francese ha percorso alcuni giri del campo di allenamento per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio patito lo scorso mese, iniziando così la sua strada verso il ritorno alla piena disponibilità.