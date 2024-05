Lunga e intrisa di sentimenti la lettera pubblicata questa mattina da Steven Zhang (LEGGI QUI), 'obbligato' a pronunciare un doloroso addio alla sua Inter. Un addio che l'ex presidente nerazzurro 'non era pronto a dire', come lo stesso ha ammesso nei saluti pronunciati al suo popolo e a quello che è stato per otto lunghi anni il suo mondo. Altrettanto lunga è la serie di commenti piovuti sotto i due post, in italiano e in inglese, dove è arrivato anche il commento di Stefan De Vrij, semplice e diretto come al solito, che corredato di due cuori nerazzurri scrive: "Grazie di tutto presidente". Messaggio al quale arriva puntuale il cuore di replica di Steven.