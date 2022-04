Spettatore privilegiato della preziosa vittoria conquistata dall'Inter a spese della Juve all'Allianz Stadium, dove è rimasto seduto in panchina per tutto l'arco della gara, Stefan de Vrij scalpita per tornare titolare già dalla gara di sabato prossimo contro il Verona. Il difensore olandese, recuperato in extremis proprio per la trasferta di Torino, oggi 'è tornato in pista', come ha scritto sul proprio profilo Twitter a corredo di una foto che lo ritrae mentre corre sul campo di Appiano Gentile.