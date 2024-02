"Together (insieme, ndr)". In una sola parola, Alexis Sanchez è stato in grado di riassumere la vera forza dell'Inter, che anche ieri si è dimostrata ingiocabile in Serie A grazie al 4-0 inflitto all'Atalanta. L'ennesima prestazione corale della squadra di Simone Inzaghi, nella quale ci ha messo lo zampino anche un sempre più coinvolto Alexis Sanchez, autore dell'assist lussuoso per il poker calato da Davide Frattesi.