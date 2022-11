Dopo la visita speciale ad Appiano Gentile di un paio di giorni fa, Andrea Ranocchia è lo special guest anche di Inter-Bologna, dove si presenta a bordocampo insieme ad un'altra ex leggenda nerazzurra, ovvero il Jardinero Cruz. In occasione del suo primo ritorno a San Siro dopo l'ultima commovente apparizione dello scorso 22 maggio, quando con le lacrime salutava il suo popolo, Frog è stato insignito della targa nerazzurra con la quale il club meneghino omaggia le proprie leggende. "Che emozione tornare a casa" scrive sui canali social l'ex difensore interista che aggiunge: "Forza Inter sempre". Non sono mancati i commenti di saluto al difensore di Assisi, tra i quali spicca il messaggio di Alessandro Bastoni che replica: "Grazie per essere passato Andrea".