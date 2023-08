A qualche ora dal fischio d'inizio della Serie A, che per l'Inter significa aprire le danze del campionato col primo derby lombardo contro i cugini del Monza, il club brianzolo infiamma le ore che precedono il match con tanto di sfottò. Chi ricorda come è finito l'ultimo Inter-Monza? Di sicuro lo ricorda Luca Caldirola, ma non solo. Di quel risultato non se ne dimentica di certo la società biancorossa che per l'occasione riesuma proprio 'il demone di Desio' in versione 'Hasbulla' che 'rassicura' i nerazzurri: "Non aver paura di Caldirola".