"We made it" con tanto di emoticon della Coppa al posto della "i". Così il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, festeggia la vittoria dell'ottava Coppa Italia della storia della Beneamata, con tanto di "campioni" ripetuto otto volte per celebrare e sottolineare quanto fatto ieri dalla squadra di Simone Inzaghi, vincente per 2-4 contro la Juventus.