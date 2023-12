Mentre continua la riabilitazione di Benjamin Pavard che, dalle ultime di oggi, sembra aver messo nel mirino la partita con la Lazio. Il francese, che non sarà ancora in grado di prendere parte alla sfida casalinga contro l'Udinese, tenterà di tornare in campo già contro i biancocelesti. Intanto anche oggi il difensore nerazzurro è ad Appiano Gentile per svolgere il lavoro personalizzato al quale è ancora sottoposto. Unico, insieme ad Alessandro Bastoni, alla Pinetina, 'disertata' oggi dal resto dei nerazzurri, ai quali Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, il difensore ex Bayern Monaco si gode la sua casa nerazzurra e condivide con i supporters uno degli aforismi scritti sulle pareti della palestra di Appiano Gentile: "La squadra non sono io, non sei tu.

La squadra siamo noi". Una frase che la dice lunga sul senso di appartenenza di Benji e l'interista e sulla coesione di gruppo della squadra.